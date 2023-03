Controguerra. Al via oggi a Controguerra la prima edizione del Gran Premio Sofer Carpenterie-Medaglia d’Oro Valentino Galli grazie agli sforzi organizzativi congiunti del Bike Academy Abruzzo e della Sofer Carpenterie della famiglia Galli con il patrocinio dell’amministrazione comunale locale e sotto l’egida del comitato regionale Fci Abruzzo.

La gara si presenta molto interessante ed ambita dagli atleti abruzzesi e dagli extra-regionali per un totale di 170 iscritti in rappresentanza di 24 squadre: Sidermec F.lli Vitali, Team Nizzoli Almo, Team General System, Unipolglass Centro Cristalli Auto, Deka Riders-Team Bike Romagna, Scap Trodica di Morrovalle, Pedale Rossoblu Picenum, Pedale Chiaravallese, Fonte Collina-Studio Latini, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Forno Pioppi, Uc Foligno, Team Logistica Ambientale, Terenzi Sport Eventi, Audax Fiormonti, Team Coratti, Gulp Pool Val Vibrata, CamBike, Ac Dilettantistica Terra di Puglia, Pro.Gi.T Cycling Team, Ciclo Team Valnoce, Team Nibali, Vini Fantini Sportur Freebike e Cps Professional Team.

Sono stati fatti gli ultimi ritocchi al percorso di 90 chilometri con un leggero cambiamento: 17 giri pianeggianti iniziali e poi un segmento finale di tracciato con il superamento di un leggero strappo in salita per tornare al luogo di partenza (alle 10) e di arrivo (previsto alle 12:30 circa) presso gli stabilimenti della Sofer Carpenterie in Contrada Piane Tronto.

Gli organizzatori porgono ringraziamenti alla Sofer Carpenterie, al neo sponsor Antonini Wine&Food del Bike Academy Abruzzo e al supporto degli altri partner Monzon Vini, Tenuta Antonini, Italfer, Cascioli, Sirio e Selle Smp, notevolissima l’attesa per questo primo appuntamento 2023 della stagione juniores nel Centro-Sud Italia che potrà costituire un importante banco di prova e proscenio per i futuri protagonisti di questa categoria.