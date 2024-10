Gagliano Aterno. È aperto il bando di partecipazione a ‘NEO 2024 abitare la Valle Subequana’ progetto di Neopopolamento della Fondazione Hubruzzo, Fondazione Industria Responsabile, in collaborazione con l’associazione Montagne in Movimento e il Comune di Gagliano Aterno, con il partenariato di Openpolis e Usrc – Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere sismico.

Disponibili dieci posti gratuiti con alloggio e formazione per sei mesi, dal 20 maggio al 22 novembre 2024, per “abitare la Valle Subequana” in sette Comuni della Provincia dell’Aquila: Gagliano Aterno, Acciano, Castel di Ieri, Secinaro, Goriano Sicoli, Molina Aterno e Castelvecchio Subequo. ‘NEO’ è un’opportunità per coloro che desiderino sperimentare un cambiamento significativo nella propria vita, sperimentando la vita in un borgo dell’entroterra abruzzese.