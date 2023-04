Anversa degli Abruzzi. Tornano le Giornate delle Oasi WWF con un’edizione ancora più ricca: un intero mese, dal 22 aprile al 21 maggio, di eventi speciali e aperture straordinarie per immergersi nella natura e scoprirne la meraviglia e il valore per il nostro benessere.

Le Oasi WWF in Abruzzo sono sei, cinque delle quali sono anche Riserve naturali regionali: “Cascate del Verde” a Borrello, “Calanchi di Atri” ad Atri, “Gole del Sagittario” ad Anversa degli Abruzzi, “Lago di Serranella” a Casoli, Altino e Sant’Eusanio del Sangro, dove è presente l’Istituto Abruzzese per le Aree Protette WWF (IAAP-WWF) che supporta i Comuni nella gestione delle Riserve regionali, l’Oasi WWF e Riserva regionale “Lago di Penne” a Penne e l’Oasi WWF “Fosso Giardino” a Martinsicuro. Inoltre, lo IAAP-WWF supporta il Comune di Ortona nella gestione delle Riserve naturali regionali di “Punta dell’Acquabella” e “Ripari di Giobbe” nonché dei Parchi Territoriali Attrezzati di “Fiume Fiumetto” e “Parco dell’Annunziata” rispettivamente a Colledara e a Orsogna.

“Tutte le Oasi WWF svolgono un ruolo centrale per difendere migliaia di specie animali e vegetali – aggiunge Filomena Ricci, delegata WWF Abruzzo – dall’Orso bruno marsicano alla Testuggine palustre, dai Chirotteri alla Nitticora, dal Gambero di fiume al Gracchio corallino, tante sono le specie rappresentative e tutelate nelle aree protette abruzzesi, inoltre le Oasi sono luoghi di incontro, dove fare educazione in natura, promuovere modelli di gestione e di turismo che siano davvero rispettosi della natura e anche sperimentare nuove forme di accoglienza sociale.”

Le Oasi WWF sono un patrimonio di biodiversità che testimonia quanto la tutela della natura sia importante per garantirci un futuro sul pianeta: nel report abbinato alla campagna ReNAture, il WWF ha ricordato il ‘valore natura’ indicato dall’OCSE: ogni anno i sistemi naturali del Pianeta forniscono benefici al genere umano, i così detti servizi ecosistemici, valutabili tra i 125 e i 140mila miliardi di dollari, una volta e mezzo il Prodotto Interno Lordo globale, e alcuni studi di Nature4Climate (una coalizione che include UNEP, UNDP e WWF) affermano che per ogni dollaro speso in rinaturazione si avrebbe un ritorno economico di almeno 9 dollari e in alcuni casi fino a 30. Senza contare i valori non economici e immateriali essenziali per la nostra stessa sopravvivenza, come la produzione dell’ossigeno che respiriamo.

Nei cinque fine settimana tra fine aprile e fine maggio sarà possibile visitare le Oasi WWF in Abruzzo con tantissimi eventi e tantissime attività. Il mese delle “Giornate delle Oasi” inizierà in concomitanza con l’“Earth Day”, la Giornata della Terra del 22 aprile e si concluderà il 21 maggio, passando per la giornata degli impollinatori e per eventi legati a “Biologico è… Natura!”, il progetto nato dalla collaborazione tra WWF Italia e FederBio per sostenere l’agricoltura biologica.

Ricchissimo il programma delle attività delle Oasi abruzzesi.

Nella giornata del 22 aprile sarà possibile seguire un corso di birdwatching nell’Oasi di Anversa degli Abruzzi, un’escursione con focus sulle piante autoctone nell’Oasi di Serranella, un forum pubblico su “Natura è accoglienza” nell’Oasi di Penne.

Il 30 aprile a Serranella sarà possibile scoprire gli anfibi della Riserva tramite attività ludico-didattiche.

Il 3 maggio a Penne si potrà partecipare a una Gara di plogging, in collaborazione con la sezione WWF Chieti-Pescara e il corso di studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell'Ateneo "Gabriele d'Annunzio", durante la quale i partecipanti correranno lungo un percorso di 5 km fermandosi a raccogliere i rifiuti.

Il 6 maggio ad Anversa degli Abruzzi, nelle Gole del Sagittario, ci sarà una giornata dedicata al benessere in natura con una passeggiata per famiglie e un convegno sulla certificazione forestale e il 7 maggio sempre ad Anversa degli Abruzzi, si potrà svolgere un'esperienza di immersione forestale.

Ad Atri, nell'Oasi dei Calanchi, il 6 maggio la giornata sarà dedicata all'agroecologia, alla quale seguirà il 7 maggio un'altra giornata dedicata alla conoscenza dell'Oasi con una passeggiata alla scoperta degli insetti che abitano il giardino della Riserva, un corso di pittura per bambini, un'escursione dedicata alla liquirizia e giochi di squadra per bambini.

Sempre il 7 maggio nell'Oasi di Serranella, l'attività sarà dedicata al Lupo con giochi, quiz e realizzazione di un'impronta in argilla e nell'Oasi di Fosso Giardino di Martinsicuro sarà organizzata un'escursione sul sentiero natura.

Il 9 maggio, a Penne, le iniziative saranno realizzate nell'ambito dell'Oasi sociale con escursione guidata per gli utenti del CAS Lapiss e CAS Collalto e proiezione di un documentario naturalistico. L'11 maggio, sempre a Penne, si potrà effettuare un'escursione in canoa canadese sul lago e il 18 maggio sarà possibile seguire un incontro tematico sul monitoraggio nelle aree protette con i sistemi APR (Droni).

Il 20 maggio ad Anversa degli Abruzzi si rifletterà sulle tecniche di agricoltura biologica e si potrà costruire una casa per insetti, a Serranella si incontreranno le aziende biologiche del territorio per far conoscere i propri prodotti e a Penne sarà possibile svolgere un'escursione in eBike.

Sempre il 20 maggio il Parco Territoriale Attrezzato di Fiume Fiumetto di Colledara sarà "Oasi WWF per un giorno" con un'attività rivolta alle scuole per conoscere questa piccola area protetta alle porte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il 21 maggio, giornata conclusiva del mese dedicato alla natura e Giornata delle Oasi, ad Anversa degli Abruzzi saranno organizzati un'attività sulle api e yoga in Riserva, visite guidate ed escursioni a Serranella, attività nel Parco Avventura della Riserva del Lago di Penne.

E sempre il 21 maggio la Riserva Regionale del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi diventa "Oasi WWF per un giorno" con un'attività di escursionismo che collegherà il litorale con l'area collinare della riserva.

Alle giornate delle Oasi parteciperanno anche le realtà locali e i Centri di Educazione Ambientale WWF di riferimento.