E saranno oltre venti le band in gara a contendersi il titolo di “Finalisti Nazionali” della regione Abruzzo e Molise per l’Ariston di Sanremo edizione 35^ 2022 . CARSOLI – Torna in grande stile l’edizione 2022 del “Sanremo Rock & Trend”. L’appuntamento piu’ atteso è per Sabato 16 luglio 2022 a Carsoli con le finali per le regioni Abruzzo e Molise.E saranno oltre venti le band in gara a contendersi il titolo di “Finalisti Nazionali” della regione Abruzzo e Molise per l’Ariston di Sanremo edizione 35^ 2022 .

La Finale Multiregionale Abruzzo e Molise della 35^ Edizione 2022 del Sanremo Rock & Trend Festival si svolgerà, come negli ultimi 3 anni, a Carsoli (AQ), e l’Organizzatore dell’evento, Fabbri Catia, ne annuncia le novità:

Quest’anno in particolare una giuria d’ eccezione composta da:

Daniel McVicar, attore, produttore e musicista, nasce ad Independance nel 1958 e ben presto si trasferisce a Los Angeles per studiare nel California Institute of the Arts e ad Hollywood con Stella Adler e Lee Strasberg. Celebre per la sua interpretazione di Rock Hudson film Liz, la diva dagli occhi viola, e per numerose altre interpretazioni, diviene divo della soap opera americana Beautiful nel ruolo di Clarke Garrison, che lo consacra definitivamente al grande pubblico. Produttore di successo, è anche musicista, suonatore di sassofono e creatore del celeberrimo Hollywood Jazz Party, tutto dedicato alla musica. Appartenente alla American Federation of Television and Radio Artists, ha presentato una delle più importanti edizioni dei World Music Awards a Montecarlo.

Giacomo Voli, "The voice of Rock!" . Dopo aver partecipato con successo a The Voice of Italy 2014 nella squadra di Piero Pelù, esce trionfante dall'Ultima Edizione di All Together Now , show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, piazzandosi al Primo posto. Cantante, cantautore e musicista di successo, è frontman dei Rhapsody Of Fire, gruppo Symphonic Power Metal con all'attivo più di un milione di copie di dischi venduti.

Massimo Paolucci, regista e produttore vincitore di 2 Golden Globe, 1 Golden Graal, la Nomination al David di Donatello nel 2008 anche per la colonna sonora, Menzione Speciale al Trebeca Film Festival di New York da parte di Robert de Niro, premiato con Dario Argento al Bloody Film Festival. Producer, line producer e production manager di pellicole di successo come “ Io e mia sorella” di Carlo Verdone, “Forever Blues” di Franco Nero; e ancora Hard Night Falling, Snuff Killer , Medium, e tante altre delle quali cura con attenzione le medesime colonne sonore.

Jean Michel Byron, cantante di fama mondiale ed ex frontman dei Toto, la band che annovera tra i suoi successi Hold the Line e Africa. Con il noto gruppo ha inciso brani come Love has the power, Out of love, Can you Hear what I'm saying, Animal. Autore di Out of love, uno dei brani di maggior successo della band, ha collaborato negli anni con artisti come gli Scorpions, Kenny Loggins, Van Morrison, Dionne Warwick, con la quale ha inciso il brano Love of my Life. Attualmente impegnato nel progetto S. L. O. Express Band con il celebre chitarrista Ivan Margari, la sua voce sa generare emozioni uniche anche quando si fa interprete di pezzi di artisti come Prince, Sting, Bob Dylan.

Ivan Margari, celebre Chitarrista e Produttore Musicale, nonché fondatore della Casa di Produzione "Il Paese dei Balocchi Records". Sotto la sua attenta Regia e della sua Casa di Produzione, ha preso il via la rassegna musicale Chitarre d'Italia , da lui stesso ideata, che ha visto coinvolti grandi nomi tra i quali Maurizio Solieri – storico chitarrista di Vasco Rossi -, Alberto Radius, Ricky Portera, Federico Poggipollini. Attualmente impegnato nel Progetto S.L.O. Express Band con Jean Michel Byron, è fautore dei Big show musicali dell' Italian Live Experience Tour.

Deadani, una delle più calde voci salentine. Già cantante, cantautrice ed interprete presso "Il peccato di Eva", duo musicale nato ad X Factor 2010, ha pubblicato con la Fuzz Records e presentato spettacoli musicali di successo. Attualmente coinvolta come Voce Femminile nel Progetto S.L.O. Express Band con Byron e Margari.

Ospiti della serata: Giacomo Voli, The Voice of Rock, già facente parte della giuria dell’evento, e i Bad Medicine, vincitori del Grammy Rock International e prossimi alla tournée che inizierà a ad ottobre e li vedrà coinvolti con la band americana Enuff Z’Nuff.

La direzione artistica è curata da Catia Fabbri la quale si è impegnata in prima persona per rendere la manifestazione anche un'occasione di solidarietà rivolta all' Associazione Edoardo Marcangeli, un' associazione senza scopo di lucro che da anni, con il massimo della dedizione e della trasparenza, sostiene le famiglie dei bambini ricoverati presso l' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e collabora con il reparto di onco-ematologia della stesso.

L’evento sarà presentato in tandem da Catia Fabbri e dal giornalista Daniele Imperiale.