Al via le domande per i contributi ad integrazione dei canoni di affitto ad uso abitativo

Lanciano. Il Sindaco Filippo Paolini, e l’Assessore alle Politiche della Casa Graziella Di Campli rendono noto il bando per i contributi a favore di conduttori di immobili ad uso abitativo, quale sostegno per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2021 – Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – art. 11 – Decreto Ministeriale LL.PP. del 07.06.1999.

La domanda, compilata e firmata dall’interessato, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3.10.2022 con le seguenti modalità:

– invio PEC all’indirizzo: [email protected]

– consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lanciano

Gli interessati potranno inoltre rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Politiche della Casa del Comune per informazioni più dettagliate nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il martedì alle ore 15:00 alle 16:30 – recapito telefonico: 0872-707327. Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso il sito del Comune di Lanciano: www.lanciano.eu.

“Si tratta – hanno dichiarato il Sindaco e l’Assessore – di un passaggio importante per venire realmente incontro ai bisogni della popolazione già segnata dalla crisi che da troppo tempo stringe la cittadinanza che è in forte difficoltà. Una occasione sicuramente irripetibile accedere al Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, che quest’anno si è incrementato in favore della Regione Abruzzo che vede il nostro Ente protagonista nella possibilità di erogazione delle somme spettanti”.