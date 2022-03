Al via la tredicesima edizione del Trofeo città di Roma, numerosi gli sciatori abruzzesi

Campo Felice. Torna domenica sulle piste di Campo Felice uno degli appuntamenti di spicco nell’ambito della colorita galassia Master. In programma l’attesissimo Trofeo Città di Roma – II° GP BCC ROMA giunto alla tredicesima edizione.

Dopo undici edizioni organizzate dal GS Città Romana Ski, dall’anno scorso il testimone è passato allo S.C. CZERO6. “Per noi è stato motivo di orgoglio continuare il lavoro portato avanti per oltre un decennio da Giuseppe Lucarelli – ha sottolineato il Presidente del team organizzatore Roberto Giardini – il nostro obiettivo rimane quello di rinverdire i fasti di una manifestazione divenuta così importante”. L’evento, riservato a Master, Giovani e Senior, si svolgerà in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio–Sardegna della FISI ed è valido per il Circuito Master Unipol Glass 2022.

Al cancelletto di partenza saranno numerosissimi gli sciatori abruzzesi che nelle passate edizioni hanno più volte apposto la loro firma nell’albo d’oro della manifestazione. Inoltre centinaia di sciatori sono attesi da tutte le regioni del Centro Italia: Lazio, Campania, Veneto, Calabria, Puglia, Basilicata, Umbria e Marche. “Il Città di Roma è un nostro appuntamento di riferimento del calendario agonistico. Allo sci club organizzatore i migliori auguri per una manifestazione all’altezza della tradizione” ha sottolineato il Presidente del CLS Nicola Tropea, ideatore dell’evento.

Anche quest’anno il Trofeo si avvarrà come Main Sponsor della BCC Roma (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea). “E’ un piacere legare il nostro marchio al Città di Roma, manifestazione che rappresenta un must nel panorama sciistico dell’Italia Centrale” hanno rilevato i Dirigenti bancari. Il nuovo artistico trofeo, che ricalca una suggestiva riproduzione del Colosseo, ideato da RAGAP CZERO6, andrà al team che si aggiudicherà per primo cinque edizioni della manifestazione. Due gli slalom giganti in programma. Da quest’anno inoltre è stato istituito il “Premio Massimo Fasciani” in ricordo dello sfortunato sciatore romano del GS Città Romana Ski prematuramente scomparso un anno fa. Il riconoscimento andrà all’atleta che farà segnare il miglior tempo assoluto. Per il post gara prevista un’innovativa cerimonia di premiazione studiata con i professionisti della grafica La Pubblisport e Alibrandi Lavorazioni Carni di Fonte Nuova.

Nel comprensorio aquilano (35 km di piste alla portata di tutti gli sciatori) tutto è pronto per l’evento. “Ospitare manifestazioni importanti come il Città di Roma è motivo di prestigio – ha precisato l’A.D. della Campo Felice Andrea Lallini – dopo tante difficoltà e ostacoli legati alla pandemia siamo finalmente tornati alla normalità. Insieme al nostro personale aspettiamo con gioia i numerosi partecipanti previsti”.