Al via la quarta edizione di Artinvita, calendario ricco e ‘fuori dagli schemi’: ecco le info

Pescara. Torna ‘Artinvita – Festival Internazionale degli Abruzzi’, dal 25 giugno all’11 luglio 2021 con un ricco cartellone. La Direzione Artistica del Festival italo-francese, curata da Amahì Camilla Saraceni e Marco Cicolini, parla di una quarta edizione “provocatoria e fuori dagli schemi”, che “farà riflettere attraverso tematiche di rottura con uno sguardo verso l’ecologia e il futuro immediato della nostra evoluzione di specie”. La programmazione 2021 si concentra sul concetto di rivoluzione culturale. “Ogni artista è chiamato a dialogare con queste tematiche – spiega il direttore artistico Marco Cicolini – attraverso un approccio di ricerca e molto spesso scientifico e tecnologico in vista del nuovo umanesimo dell’arte contemporanea che sta riconnettendo i progressi della scienza comunicandoli in maniera diretta e poetica.

La pandemia sta segnando definitivamente il nostro percorso di esseri umani e non possiamo ignorare questo passaggio epocale. Come in tutti i momenti di crisi servono scelte radicali, nette, e secondo noi devono volgere in funzione della libertà di espressione sociale, verso un approccio sostenibile dell’esistenza, l’arte è veicolo indispensabile per questo messaggio”. Diverse le novità della quarta edizione. Grazie alla sua identità italo-francese il Festival riceve da quest’anno il prestigioso supporto della Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea. Artinvita avrà anche il contributo del Consiglio della Regione Abruzzo e, per il quarto anno, il sostegno del main partner Serenity Spa. Da quest’anno un nuovo comune si unisce alla rete. Si tratta di Pennapiedimonte, appena fuori dalla strada Marrucina sulla quale il Festival lavora con gli altri comuni confermati, Guardiagrele, Orsogna, Crecchio e Ortona, tutti in provincia di Chieti.

Il ricco calendario prevede progetti e spettacoli di performative, arti visive, musica, cinema, installazioni. La conferenza stampa per presentare la quarta edizione di Artinvita si terrà il 22 giugno a Pescara nel palazzo della Regione; nella stessa giornata la programmazione sarà illustrata al pubblico al Teatro Florian del capoluogo adriatico.