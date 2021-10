Al via la nuova settimana politica all’Emiciclo, focus domani sul sistema turistico regionale

L’Aquila. La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione consiliare per le Politiche Europee convocata, in seduta straordinaria, per domani, alle 9.30, nella Sala “Sandro Spagnoli”. All’ordine del giorno due provvedimenti riguardanti la “Disciplina del sistema turistico regionale” e la “Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione “Di Persio Pallotta”. Alle 10.30 si riunirà la Commissione Bilancio con i seguenti provvedimenti all’ordine del giorno: “Bilancio di previsione 2022-2024” (in programma l’audizione del Direttore della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale Paolo Costanzi); “Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario di attività di prevenzione e monitoraggio zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto”; “Partecipazione della Regione Abruzzo all’Istituto Tostiano”; “Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione “Di Persio Pallotta”; “Disciplina del sistema turistico regionale”.

Alle 12 è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei lavori consiliari. La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” si riunirà, in seduta straordinaria, alle ore 15. In programma le audizioni di Amedeo Costantini (Responsabile Centro terapia del Dolore Chieti – HUB Regione Abruzzo), in merito alla “Rete Terapia del Dolore”; del Sindaco di Giulianova, del Sindaco di Casoli e di Franco Caramanico, in qualità di Rappresentante dell’Associazione “Naturalmente a sinistra”, (iscritta, ex l.r. 61/2010, presso il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari del Consiglio regionale) in merito al riordino della Rete ospedaliera. All’esame della Quinta Commissione anche due provvedimenti: “Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione “Di Persio Pallotta” e “Partecipazione della Regione Abruzzo all’Istituto Tostiano”.

La Commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive è convocata, in seduta straordinaria, per mercoledì alle 10. I provvedimenti all’ordine del giorno: “Fondo speciale per lo stoccaggio privato dei vini di qualità abruzzesi” con le audizioni di Valentino Di Campli (Presidente Consorzio di tutela vini d’Abruzzo), Enrico Cerulli Irelli (Presidente Consorzio tutela vini Colline Teramane), Vincenzo Bucci (Presidente della Cantina sociale di Villa Alfonsina), Rocco Pasetti (enologo), Cia Abruzzo, Coldiretti Abruzzo, Confagricoltura Abruzzo, Copagri Abruzzo; “Interventi a favore del mototurismo”; “Disciplina del sistema turistico regionale” (audizioni dell’assessore regionale al turismo Daniele D’Amario e Germano De Sanctis, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo).