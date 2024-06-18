Abbateggio. Il Presidente del Premio Parco Majella e dell’Associazione “Alle Falde della Majella” Antonio Di Marco, assieme al Direttore Artistico Marco Presutti e ai componenti della Giuria tecnica, si sono riuniti per la prima valutazione delle opere in concorso alla XXVII edizione del Premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Majella. È stata individuata la rosa di autori, dalla quale saranno scelti i vincitori del Premio, secondo i momenti di seguito descritti.
VENERDÌ 19 luglio 2024 si terrà ad Abbateggio un INCONTRO PUBBLICO con l’intervento degli autori delle opere finaliste, ai quali i giurati potranno rivolgere domande e osservazioni. Al termine dell’incontro i giurati deporranno in urne sigillate la scheda in cui indicheranno la loro preferenza sull’opera vincitrice del Premio.
SABATO 20 luglio 2024 dalle ore 20.00 si svolgerà ad Abbateggio la CERIMONIA DI PREMIAZIONE, a seguito dello spoglio delle schede compilate dai giurati da cui risulteranno i vincitori delle tre sezioni, che riceveranno il premio loro assegnato.
Durante la cerimonia saranno conferiti anche dei Premi speciali stabiliti dal Presidente del Premio d’intesa con la Direzione artistica. Presidente del Premio e dell’Associazione “Alle Falde della Majella” ANTONIO DI MARCO, Direttore Artistico, MARCO PRESUTTI.
COMPONENTI DELLA GIURIA 2023
Claudio AMICANTONIO – Docente
Claudia BASILEO – Dottoressa
Enzo FIMIANI – Docente universitario
Francesca GUAZZELLI – Docente universitario
Alfredo MAZZONI – Docente
Peppe MILLANTA – Scrittore e sceneggiatore
Pierluigi ORTOLANO – Docente universitario
Alessandra RENZETTI – Giornalista
FINALISTI EDIZIONE 2024
Sezione Narrativa
David Comincini, L’estate, Manni
Gabriella Dal Lago, Estate caldissima, 66thand2nd
Lisa Ginzburg, Una piuma nascosta, Rizzoli
Piero Lotito, Di freccia e di gelo, Mondadori
Francesco Prosdocimi, Io e Gio, Neo.
Pierpaolo Vettori, L’imperatore delle nuvole, Neri Pozza
Sezione Saggistica
Luigi Alici, Natura e persona nella crisi planetaria, Castelvecchi
Andrea Baranes, O la Borsa o la vita, Ponte alle Grazie
Marco Esposito, Vuoto a perdere, Rubbettino
Gianluca Ferri, Con altri occhi. Storie di migranti e migratori, Orme
Paolo Pecere, Il senso della natura, Sellerio
Giovanni Sessa, Icone del possibile, Oaks editrice
Sezione Poesia
Federica Maria D’Amato, La montagna dell’andare, Ianieri edizioni
Giuseppe Langella, Pandemie e altre poesie civili, Ugo Mursia Editore
Giuseppe Elio Ligotti, L’alga del tempo, Molesini Editore
Beppe Mariano, Notizie dalla Terra stondata, Di Felice Edizioni
Massimo Pamio, Anonimie, Edizioni Mondo Nuovo
Nelida Ukmar, Luce sul Carso, Chi Più Ne Art Edizioni
Antonio Di Marco Presidente del Premio Parco Majella e dell’Associazione “Alle Falde della Majella”:
“Giunto alla sua 27a edizione, il Premio Parco Majella continua ad appassionare il pubblico, riscuotendo grande partecipazione da parte di autori e case editrici di rilievo nazionale. I testi in concorso nelle sezioni di Narrativa, Saggistica e Poesia offriranno a tutti anche in questa edizione la possibilità di riflettere su argomenti sempre più attuali e di grande interesse”.