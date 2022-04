Al via interventi a Macchia di Sole e San Vito: si auspica un’estate diversa per il turismo

Valle Castellana. Proseguono gli interventi nel comprensorio di Valle Castellana in vista della prossima stagione estiva. In questi giorni sono partiti due importanti lavori nella popolosa frazione di Macchia da Sole e a San Vito: la ripavimentazione di un tratto di strada e diversi interventi di regimentazione delle acque piovane. “Proseguono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su diverse realtà del nostro territorio, con l’obiettivo di far trovare Valle Castellana pronta per l’estate e per ospitare nuovi turisti”, spiega il Sindaco Camillo D’Angelo.

“Grazie anche ai numerosi interventi sulla rete viaria messi in campo, in questi mesi, dalla Provincia di Teramo su forte spinta della nostra Amministrazione e ai contributi promessi dalla Regione Abruzzo auspichiamo che sarà finalmente, dopo gli anni bui della pandemia, un’estate diversa, con molti turisti che dalle Marche e dall’Abruzzo torneranno a scoprire le nostre ricchezze ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Per questo puntiamo ad accoglierli nel migliore dei modi possibili, nel capoluogo come nelle numerose frazioni” conclude il primo cittadino.