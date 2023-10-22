L’Aquila. La Regione Abruzzo approva il 1° corso di “Volontario rivolto all’accompagnatore per il turismo speleologico”, che si terrà dal 13 al 17 novembre e sarà tenuto dal Collegio Regione Abruzzo Guide Speleologiche.
Alla fine del corso, al superamento dell’esame, sarà rilasciato un Attestato di frequenza con profitto di parte II pubblica. Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire conoscenze di tecniche comunicative e professionali che appartengono all’accompagnamento in grotte attrezzate turisticamente.
Le iscrizioni si chiuderanno il 6 novembre 2023, per ogni informazione e iscrizione ci si può rivolgere alla segreteria del collegio scrivendo a: [email protected]