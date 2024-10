Pescara. La Confcommercio, per il tramite della società Cat Ascom Servizi, organizza corsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo per “AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE” “percorso valido ai fini dell’iscrizione all’esame di cui all’Art. 2, comma 3, Lett. E), della Legge 3 febbraio 1989, N. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, N. 300 per l’abilitazione all’attività di agente d’affari in mediazione “ – Agente Immobiliare.

Da giovedì 24 ottobre 2024, partirà un nuovo corso che si svolgerà presso e aule della Confcommercio di Pescara, in Via Aldo Moro 1/3 per una durata di 140 ore. Sono disponibili ancora alcuni posti si invita chi fosse interessato a contattare la Confcommercio di Pescara, Via Aldo Moro, 1/3. Tel 085/4313620.

Gli argomenti trattati sono i seguenti: Inquadramento della professione, Elementi di diritto privato, diritti civili e diritti reali, Elementi di diritto tributario e fiscale, Urbanistica e Licenze, Stime Immobiliari, Gestione della trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili, Marketing Immobiliare, Lingua Inglese.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:

CONFCOMMERCIO PESCARA – VIA ALDO MORO, 1/3

Tel. 085.43.13.620

E- MAIL: FORMAZIONE@CONFCOMMERCIOPESCARA.IT

OPPURE CLICCA SU FACEBOOK CONFCOMMERCIO PESCARA