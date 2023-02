L’Aquila. Al via il bando da 44 milioni dell’Anas per servizi di ispezione, rilievi, prove di laboratorio e indagini delle gallerie di sua competenza, a partire dai corridoi transeuropei della rete Ten-T.

L’obiettivo, si legge in un comunicato, è applicare le tecnologie più avanzate per lo svolgimento delle attività

ispettive e di controllo delle infrastrutture, sulla base delle indicazioni fornite dalle “linee guida per la

classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti”

del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’appalto, suddiviso in 12 lotti, sulla base delle strutture

territoriali di Anas, sarà così ripartito: 4 milioni di euro per la struttura territoriale Calabria (lotto 1);

4,5 milioni di euro per l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” (lotto2); 4,5 milioni di euro per la struttura territoriale

Lombardia – Centri A e B (lotto 3); 4 milioni di euro per la struttura territoriale Lombardia – Centri C, D, E, F

(lotto 4); 4 milioni di euro per le strutture territoriali di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta (lotto 5); 3 milioni di

euro per le strutture territoriali di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (lotto 6); 4,5 milioni di euro

per le strutture territoriali di Abruzzo e Molise, Basilicata, Puglia (lotto 7); 3,5 milioni di euro per le strutture

territoriali di Lazio e Campania (lotto 8); 2 milioni di euro per la struttura territoriale della Sardegna (lotto 9);

4,5 milioni di euro per le strutture territoriali di Marche e Toscana (lotto 10); 3 milioni di euro per la struttura

territoriale dell’Umbria (lotto 11); 2,5 milioni di euro per la struttura territoriale della Sicilia