Al via a Casoli il festival letterario “Ariel a Castello” dedicato a D’Annunzio: gli appuntamenti

Casoli. Oggi, a Casoli, prende il via l’ottava edizione di “Ariel a Castello”, festival letterario dedicato alla figura del Poeta Vate Gabriele d’Annunzio, che soleva soggiornare nelle stanze del Castello Ducale di proprietà dell’amico e mecenate Pasquale Masciantonio.

Il tema di quest’anno, “l’Abruzzo sono Io”, è il legame che il Poeta aveva con la propria regione, che tanto lo ha ispirato attraverso luoghi, genti, colori, miti e tradizioni.

Dall’Abruzzo parte la prima spinta vitale che muove il giovane Poeta e anche quest’anno Casoli e l’Abruzzo diventano il punto di partenza dell’ottava edizione del festival dannunziano “Ariel a Castello”, organizzato dall’Amministrazione Comunale.

Otto gli appuntamenti previsti che ci accompagneranno attraverso queste quattro giornate, dal 10 al 13 Agosto, che vedranno protagonisti autori abruzzesi e non, che raccontano l’Abruzzo, terra martoriata da fenomeni

naturali, ma che trova sempre il coraggio di rialzarsi e di ricominciare, che parlano di donne protagoniste della storia e della vita di tutti i giorni. Non mancherà una sezione dedicata ai giovani lettori con una rappresentazione teatrale e delle letture da ascoltare in compagnia dei propri genitori.

Il festival prevede due appuntamenti giornalieri, alle ore 18 e alle ore 21, tutti ad ingresso libero.

Per l’Abruzzo sono Io:

 10 Agosto, alle 21, presso Villa Comunale “ Abruzzo. Cultura e

letteratura dal Medioevo all’Età Contemporanea. Documenti,

testimonianze e immagini” di Gianni Oliva e Carlo De Matteis, Carabba.

 11 Agosto ore 21 presso Villa Comunale “Portami dove sei nata. Un

ritorno in Abruzzo, terra di crolli e miracoli” di Roberta Scorranese,

Bompiani, presenta Mirko Menna;

 12 Agosto ore 21 presso Villa Comunale Fasciste. Donne in marcia su

Roma (1919-1922) e Studi su Gesù di Angelo Piero Cappello, Ianieri

Edizioni, presenta Mirko Menna.

Una sezione è dedicata anche alle Voci dal Territorio con due appuntamenti

letterari:

 Giovedì 11 Agosto ore 18 presso la Villa Comunale “Zagare” di Dante

Troilo, Carabba, presenta Giuseppina Fazio.

 Sabato 13 Agosto ore 21, presso Villa Comunale “I polli sognano le aie”

di Lebron Ciocca – Sabatino Ciocca, Tabula Fati, presenta Piera Della

Morgia.

Infine, non poteva mancare una sezione dedicata ai lettori più giovani con due

appuntamenti e la consueta consegna delle borse di studio agli alunni più

meritevoli della Scuola Media “G.De Petra” di Casoli:

 10 Agosto ore 18 presso Cinema-Teatro comunale : Teatro per ragazzi “Il

Vecchio, Il Mare”. Spettacolo con attori e pupazzi liberamente tratto dal

romanzo Il vecchio e il mare di H. Hemingway a cura dei Guardiani

dell’Oca.

 12 Agosto ore 18 presso Villa Comunale, Consegna borse di studio agli

studenti della Scuola Secondaria di I grado più meritevoli, intitolate

all’Avv. Antonino Di Giorgio.

 13 Agosto ore 18 presso Villa Comunale, viaggio per Borghi e castelli

attraverso letture dedicate ai ragazzi dai 6 agli 11 anni, a cura della

Biblioteca Comunale di Casoli.