Al sindaco di Sante Marie il premio Euroferr (Diploma d’onore) per la stazione ferroviaria

Sante Marie. Nella giornata dell’8 ottobre ’22, AEC (Association Europeenne des Cheminots – sezione Italia) ha consegnato al sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, il prestigioso Premio Euroferr (Diploma D’onore) per la stazione ferroviaria.

La cerimonia si è svolta al Comune di Sante Marie che fa parte dell’Associazione dei Borghi Autentici d’Italia.

Alla cerimonia per conto di AEC ha partecipato il segretario generale dell’Associazione, l’architetto Fulvio Di Giuseppe, il consigliere generale AEC, l’ingegnere Gennaro Bernardo, il dottor Marcello Luca e il signor Oreste Varone. Dopo i saluti e l’intervento del sindaco, Lorenzo Berardinetti, l’ingegnere Gennaro Bernardo ha illustrato gli obiettivi che si pone l’Associazione AEC che fu fondata nel 1961, ricordando che l’Associazione AEC è stata insignita nel 2011 della medaglia della Presidenza della Repubblica Italia. Con la collaborazione di UTP (Associazione Utenti del Trasporto Pubblico – Milano), ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) e con il supporto del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) è stato redatto un LIBRO DELLE 100 STAZIONI meritevoli del Premio Euroferr (Diploma D’Onore).

È stato poi illustrato il manifesto del Premio Euroferr, nel quale si pone l’accento sul fatto che le stazioni non sono solo punti di transito, ma sono anche magiche porte d’ingresso a meravigliosi e suggestivi territori ad alta valenza storica , turistica , ambientale e archeologica. Le stazioni che, con le loro ferrovie, hanno il compito di unire tutti i Popoli Europei anche quelli più periferici (assicurando, tra l’altro, la libertà di movimento a tutti i cittadini europei), permettendo di accedere facilmente ai nostri magici Borghi Antichi e Autentici con la loro rete dei cammini e dei sentieri, nonché delle ciclabili.

Poi, è intervenuto il Segretario Generale dell’Associazione AEC , Arch. Fulvio Di Giuseppe, che ha fatto una magistrale e dotta disamina della storia della costruzione della linea Roma-Sulmona-Pescara, che attraversa il subappenino laziale e l’appenino abruzzese.

La stazione di Sante Marie deve considerarsi come porta di ingresso ad un meraviglioso territorio di alta valenza storica, turistica, ambientale ed archeologica e quindi soddisfacendo a quanto previsto dal manifesto AEC è meritevole del Premio Euroferr. La stazione di Sante Marie è dislocata all’interno di un territorio naturalistico, ed è possibile fare escursioni nei vari sentieri che circondano il borgo. Il borgo è circondato dai rilievi dell’Appennino, tra boschi di castagno e faggeti, in una posizione strategica a pochi chilometri da Roma. Il borgo, meta anche di tanti appassionati di speleologi, è all’interno della meravigliosa Riserva Regionale Grotte di Luppa.

I castagneti sono un immenso bene per l’economia locale, tanto che Sante Marie fa parte dell’Associazione Nazionale Città del Castagno. Il territorio di Sante Marie è inserito in un contesto naturalistico che ben si presta alle escursioni e agli sport all’aria aperta. Punto di partenza e di arrivo del Cammino dei Briganti , percorso di 100 chilometri tra l’Abruzzo e il Lazio, è oggi meta di migliaia di appassionati di natura e storia che ogni anno arrivano da tutta Italia, e non solo, per percorrerlo. Numerosi sentieri circondano il borgo, ricco non solo di boschi ma anche di grotte e caverne che rappresentano un’interessante attrazione per gli appassionati di speleologia.

Il segretario generale AEC Fulvio Di Giuseppe ha consegnato nelle mani del sindaco Berardinetti il prestigioso Premio Euroferr (Diploma d’Onore). Nella medesima giornata si festeggiava la giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia e così è stata consegnata al primo cittadino una lettera con la quale viene nominato “Socio Onorario” AEC con la seguente motivazione: