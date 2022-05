“Air show L’Aquila 2022”, manifestazione di velivoli storici all’aeroporto dei Parchi

L’Aquila. Manifestazione di velivoli storici all’aeroporto dei Parchi. E’ stata programmata per il 28 e 29 maggio “Air show L’Aquila 2022” una manifestazione aerea riservata a velivoli storici, che si svolgerà all’aeroporto dei Parchi “Giuliana Tamburro”. Lo rende noto l’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio, in seguito all’approvazione, da parte della giunta comunale, della proposta proveniente dalla società di gestione dello scalo, la Sunrise Aviation.

“Un’iniziativa unica nel suo genere”, ha spiegato l’assessore Aquilio “che si svolge per la prima volta all’Aquila, dopo che l’associazione Hag di Bagnoli di Padova, che raduna 280 associati che condividono questa passione e che opererà in sinergia con la Sunrise Aviation, ha allestito questo evento per alcuni anni unicamente nella zona in cui ha sede”.

Oltre alle esibizioni di questi aerei, il programma prevede anche una mostra statica, con numerosi automezzi storici originali come jeep e camion della II Guerra Mondiale e del conflitto del Vietnam. “Abbiamo colto al volto questa opportunità – ha proseguito l’assessore Aquilio – per proseguire nel percorso di incrementare l’attrattività turistica della città e del territorio che, come dimostrato dai dati diffusi ieri, negli ultimissimi anni è aumentata in maniera esponenziale. Nelle edizioni che si sono svolte in Veneto, sono stati migliaia gli spettatori ed è stato considerevole il seguito degli organi di informazione. Pertanto saremo ben lieti di accogliere i proprietari di velivoli storici, che verranno

da tutta Italia insieme con le loro famiglie e ai quali potremo mostrare le bellezze dell’Aquila e del circondario, e gli aquilani che desidereranno condividere questi due giorni di festa”. L’assessore Aquilio, oltre all’associazione e alla Sunrise Aviation, ha inteso ringraziare il consigliere comunale Roberto Junior Silveri per l’apporto fornito, che ha permesso il raggiungimento di questo prestigioso obiettivo.