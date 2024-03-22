L’Aquila. “Esprimo grande soddisfazione per il lavoro portato avanti dal ministro Francesco Lollobrigida che è stato capace di riconsegnare un importante ruolo all’Italia in Europa, in tema di agricoltura. Sono convinto che il documento strategico presentato in Agrifish sulla revisione della Pac, risulterà utile anche alle strategie agricole da mettere in atto nella regione Abruzzo.

Richiamare la Commissione Ue e l’Agrifish a lavorare su misure straordinarie, come la semplificazione, il giusto reddito, gli strumenti di sostegno aggiuntivo, come l’estensione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza leale, basata su regole sia a livello globale sia nel mercato interno vuol dire dare importanti prospettive ai nostri agricoltori. Il lavoro portato avanti dal ministro Lollobrigida insieme al Governo Meloni, testimonia la volontà di rafforzare l’impegno preso durante la sua recente visita nella Marsica”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.