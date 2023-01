L’Aquila. “Cercheremo di intensificare la vicinanza delle forze di Polizia dove nei pronto soccorso e nei presidi ospedalieri sempre più densamente frequentati e perciò interessati da fenomeni di questo tipo”, ha affermato il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

Tale affermazione del ministro è arrivata in risposta ad una domanda sulle eventuali misure che intende prendere, per fronteggiare il crescente numero di aggressioni a medici e personale sanitario nei pronti soccorsi o comunque negli ospedali in genere. “E’ un ragionamento che si sta facendo già a livello territoriale”, ha specificato il ministro riferendosi anche ai recenti episodi in Friuli Venezia Giulia.