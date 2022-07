Aggressioni agenti Sulmona, Marsilio: “massima solidarietà verso polizia penitenziaria”

L’Aquila. “Ancora una volta, purtroppo, mi trovo nella condizione di esprimere la massima solidarietà verso la polizia penitenziaria dopo gli ennesimi atti di aggressione ai danni di agenti, aggrediti nel carcere di Sulmona. Faccio appello al ministro Cartabia affinché vengano individuate le opportune soluzione che offrano maggiori garanzie per tutelare l’incolumità degli agenti con interventi concreti per far fronte alle carenze di organico e ai problemi organizzativi che non consentono alla polizia penitenziaria di operare all’interno delle case circondariali in condizioni di sicurezza”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.