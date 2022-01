Agenti penitenziari aggrediti a Teramo e Sulmona, la solidarietà

L’Aquila. “Esprimo la massima solidarietà verso la polizia penitenziaria dopo gli ennesimi atti di aggressione ai danni di agenti, aggrediti in questi ultimi due giorni nel carcere teramano di Castrogno e in quello di Sulmona. Auspico maggiori garanzie per tutelare l’incolumità degli agenti con interventi concreti per far fronte alle carenze di organico e ai problemi organizzativi che non consentono alla polizia penitenziaria di operare in condizioni di sicurezza in un lavoro delicato e complesso”, lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Sullo stesso argomento è intervenuto anche l’onorevole Zennaro (Lega), esprimendo “Solidarietà all’agente”.



“Di nuovo un episodio di violenza contro un agente, la situazione del carcere teramano è critica. La polizia penitenziaria è sotto organico e l’isolamento a causa del Covid fa aumentare lo stress dei detenuti. Massima solidarietà e vicinanza al poliziotto ferito e a tutti gli agenti che svolgono ogni giorno un compito molto complesso e che hanno diritto a lavorare in condizioni di sicurezza”, ha dichiarato il deputato della Lega, Antonio Zennaro, in riferimento all’aggressione avvenuta ieri da parte di un detenuto a un poliziotto, a Teramo, che ha riportato la frattura dello zigomo. “Castrogno è uno dei penitenziari più sovraffollati della regione e si parla di una carenza molto consistente di agenti, su questo chiederemo un approfondimento al Ministero della Giustizia” – conclude Zennaro”.