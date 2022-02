Agente penitenziario aggredito a Castrogno: Marsilio sollecita Provveditore regionale, solidarietà Lega

Teramo. “A poche settimane di distanza dagli ultimi episodi di violenza avvenuti all’interno delle carceri abruzzesi, oggi le cronache registrano l’ennesima aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria, ancora una volta all’interno del carcere di Castrogno, a cui esprimo la massima solidarietà a nome personale e dell’intera Giunta. Sicuramente la situazione in diversi istituti di pena abruzzesi non è delle migliori, visti i ripetuti episodi di violenza nei confronti degli agenti. Sollecito anche io un intervento da parte del Provveditore regionale affinché vengano verificate le problematiche denunciate dai rappresentanti degli agenti di polizia penitenziaria ed eventualmente effettuati quegli interventi necessari per riportare più ampi margini di sicurezza nel loro lavoro quotidiano”, lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Il bilancio degli episodi di violenza e disordine nel carcere di Teramo è molto preoccupante. Come Lega esprimiamo la massima vicinanza all’agente ferito ieri e solidarietà a tutta la polizia penitenziaria che sta lavorando in condizioni molto precarie tra carenza di personale, sovraffollamento del penitenziario e gestione Covid. Sollecitiamo un approfondimento urgente del Provveditore regionale affinché intervenga per la sicurezza di agenti e detenuti in modo definitivo. – dichiarano i parlamentari abruzzesi della Lega, in riferimento all’ennesima aggressione avvenuta ieri verso un poliziotto, che ha riportato fratture al braccio.

On. Luigi D’Eramo Segretario Lega Abruzzo, poi On. Giuseppe Bellachioma, On. Antonio Zennaro, Sen. Alberto Bagnai.

