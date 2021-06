Agenda 2030, vertice cooperazione internazionale a Teramo: 3 giorni di incontri-attività sui temi dell’alimentazione

Teramo. Tre giorni di incontri e attività sui temi dell’alimentazione e in particolare su quelli di “fame zero”, salute e benessere. Sono quelli che dal 24 al 27 settembre trasformeranno Teramo in un vero e proprio Hub della cooperazione internazionale e che si svolgeranno all’interno dell’iniziativa #InsiemepergliSdg, la campagna promossa dal ministero degli Affari Esteri e della cooperazioni internazionale insieme ai suoi partner Fao, Commissione Europia, Sgd Action Campaign delle Nazioni Unite, Ciheam lambi di Bari e Save The Children e le città di Bari, Teramo, Roma, Prato e Cremona.

Obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2020-2030 ed è stata presentata questa mattina, al Parco della Scienza, dal sindaco Gianguido D’Alberto, dal vescovo Lorenzo Leuzzi, dal rettore Dino Mastrocoila, dalla direttrice di Un Sgd Action Campaign, in collegamento da Bonn, Marina Ponti e dal direttore generale epr la cooperazione allo sviluppo del ministero Giorgio Marrapodi. Nella tre giorni teramana oiltre a laboratori didattici per bambini e studenti a cura di Save the children Italia sono previsti, in collaborazione con l’università di Teramo, momenti di confronto e convegni con ospiti internazionali, e diversi appuntamenti realizzati dalla Curia tra le quali un momento di preghiera e ringraziamento che coinvolgerà tutte le realtà che sono impegnate nel mondo agricolo. All’interno della campagna, inoltre, si insercisce anche l’iniziativa #Cities4SDG, che prevede la realizzazione di opere di murales realizzate in partenariato con la Un Sdg Action Campaign. A Teramo i due murales saranno realizzati nella scuola dell’infanza di Sant’Atto e nella scuola di Piano della Lenta “C.Sarti”, con la prima “pennellata” del murales a Sant’Atto che sarà oggetto questo pomeriggio di un’apposita cerimonia.

“In un contesto di emergenza pandemica la cooperazione assume un significatop nuovo rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi – ha sottolineato il sindaco Gianguido D’Alberto – e abbiamo il dovere di cogliere l’occasione che ci arriva da questa iniziativa per essere al centro del sistema della cooperazione insieme ad altre realtà italiane”. Nel suo intervento il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari Esteri ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa ed evidenziato come la città di Teramo “stia diventando un centro nevralgico della nostra attività. La parola d’ordine di questa iniziativa è il partenariato e a Teramo abbiamo registrato una forte capacità di lavorare tutti insieme”.