Pescara. “Contrariamente a quanto afferma il vicepresidente della Saga Alessandro D’Alonzo, l’aeroporto d’Abruzzo non sta attraversando un buon momento. I primi tre mesi del 2024 non sono “in linea con lo stesso periodo del 2023” perché si sono registrati 3.755 passeggeri in meno: in pratica, nel primo trimestre di quest’anno l’aeroporto d’Abruzzo ha perso in media 1.250 utenti al mese rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il lieve incremento del marzo 2024 che D’Alonzo sventola come un successo è dovuto ad una mera coincidenza temporale: la Pasqua “bassa” (31 marzo) ha fatto sì che l’aumento di passeggeri che caratterizza i periodi di vacanza sia stato computato nel primo trimestre. Se poi allarghiamo lo sguardo agli ultimi due mesi del 2023, scopriamo che lo scalo pescarese ha fatto registrare 6.974 utenti in meno (3.690 a novembre e 3.284 a dicembre) rispetto all’anno prima. Dunque ci troviamo davanti ad una crisi sistematica, dovuta alla cancellazione dei voli per Milano Linate e Varsavia, cui si aggiungono i forti tagli ai collegamenti con Torino, Barcellona (Girona), Bergamo, Dusseldorf, Malta e Memmingen. Altro che traguardo del milione di passeggeri”. On. Luciano D’Alfonso.

PASSEGGERI AEROPORTO D’ABRUZZO:

gennaio 2023: 42.490

febbraio 2023: 39.432

marzo 2023: 49.931

totale: 131.853

gennaio 2024: 39.817

febbraio 2024: 37.026

marzo 2024: 51.255

totale 128.098

Differenza: -3.755 nel 2024