Pescara. “Il sempre faceto assessore regionale Umberto D’Annuntiis a proposito dell’aeroporto scrive che ‘i lavori per l’allungamento della pista sono regolarmente in corso e il cantiere è aperto’, subito dopo però specifica che si tratta di un lavoro “non visibile all’esterno, non servono ruspe o altri mezzi di cantiere”. Ha dichiarato l’onorevole Luciano D’Alfonso. “Ci faccia capire: il cantiere è in funzione o no? Gli operai stanno sporcando le tute o siamo ancora alla fase dei pareri burocratici? A noi risulta che la risposta è la seconda: non c’è traccia di attività in superficie.

Poi l’assessore si spinge a dire che “il calo dei passeggeri che è stato registrato (-37.000 in 9 mesi) corrisponde alla perdita di quelli per il volo verso Milano Linate”. E la cancellazione del volo per Varsavia? E le riduzioni di orario per i voli verso Torino, Barcellona-Girona, Bergamo, Dusseldorf, Malta e Memmingen?

La ciliegina arriva quando D’Annuntiis dichiara che “Pescara ha una delle migliori performance d’Italia”. Assessore, ma si rende conto di ciò che scrive? Un aeroporto che perde passeggeri dal mese di novembre 2023 sarebbe uno dei migliori d’Italia? Ma lo sa che nel periodo gennaio-luglio 2024 lo scalo abruzzese ha fatto registrare il -6,4% di transiti mentre la media italiana nello stesso periodo è +11,7? Assessore, ma lei ha qualche problema con la matematica?”.