Pescara. Rinnovato il contratto tra la compagnia aerea Ryanair e la Saga, società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo.

Avrà durata quinquennale. Dopo la firma, avvenuta nei giorni scorsi, è prevista per domani la conferenza stampa di presentazione del rinnovo contrattuale, che sarà anche occasione per illustrare la stagione estiva 2023 del vettore irlandese. All’incontro con i giornalisti – che si svolgerà alle ore 11, nella sala conferenze, al piano terra dell’aeroporto, lato arrivi – parteciperanno il presidente della Saga, Vittorio Catone, il Country manager per l’Italia di Ryanair, Mauro Bolla, e l’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario.