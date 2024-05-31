L’Aquila. L’avvocato Gianluca Cervale si è dimesso dalla carica di Consigliere di amministrazione dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila.

Cervale ha inviato, nei giorni scorsi, una comunicazione ufficiale ai vertici della Regione Abruzzo e a quelli dirigenziali della stessa azienda, dopo che si era già dimesso il presidente facente funzioni, Antonio Pensa. Il Consiglio di amministrazione è in regime di prorogatio e deve essere rinnovato dal nuovo Governo regionale che si è insediato dopo le elezioni del 10 marzo scorso.

“L’Adsu dell’Aquila, nel recente passato, ha attraversato momenti delicati – spiega Cervale -. Le problematiche che più urgentemente dovevano essere risolte, possono considerarsi affrontate. Al momento, c’è bisogno di iniziative di rilancio di tutte le politiche per il diritto allo studio. Pertanto, con senso di responsabilità, ho ritenuto di dimettermi dalla carica di Consigliere di Amministrazione, allo scopo di favorire in tempi brevi la nomina del nuovo organo di governo dell’Azienda”, conclude l’avvocato Cervale.