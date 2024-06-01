Napezzano. L’organizzazione del Gran Premio Villa Marini è alla stretta finale e sta intensificando il proprio lavoro per la perfetta riuscita di quella che è ritenuta la più grande manifestazione ciclistica amatoriale della provincia di Teramo giunta solo alla seconda edizione.

A Nepezzano è previsto che si riverseranno circa 150 corridori delle categorie amatoriali, provenienti non solo tutto l’Abruzzo ma anche da altre zone d’Italia.

I solerti organizzatori del Team Go Fast, capitanati da Simone Di Ferdinando e da Andrea Di Giuseppe, si avvalgono della preziosa collaborazione del Team Go Fast Event, dell’Acsi Teramo, il Team Eventi Ciclismo e dell’Asd Lu Callarò, con il supporto in ambito istituzionale di Regione Abruzzo, Provincia e Comune di Teramo, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e BIM Teramo (consorzio dei Comuni del Tordino e del Vomano).

Da percorrere un circuito di circa 17 chilometri tra le località di Piano d’Accio, Villa Marini, Varano e Nepezzano con due batterie di partenza distinte: la prima alle 9:00 per gentlemen A/B di prima e seconda serie, supergentleman A/B/C e le donne (3 giri), la seconda alle 10:30 circa sul medesimo circuito per le categorie junior, senior A/B prima e seconda serie, veterani A/B prima e seconda serie (4 giri).

Da evidenziare un impegno notevole per garantire in toto la sicurezza al passaggio degli atleti assicurandosi che tutte le strade siano ben presidiate e segnalate.

Come lo scorso anno sarà garantita la diretta streaming dell’evento sulla pagina Facebook del Team Go Fast con la conduzione di tutte le fasi di corsa a cura di Mirko D’Amato e in più ci saranno le riprese di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo a cura di Marco Romani.

Oltre al porchetta party, a fine gara per ritemprare le fatiche degli atleti, le premiazioni interessano il primo assoluto delle due partenze con la consegna del trofeo Gran Premio Villa Marini, in aggiunta ai ricchi premi in natura previsti ai primi cinque di ogni categoria con obbligo di presenza durante la premiazione per il ritiro del premio senza deleghe, presentandosi con tessera di riconoscimento.

Quella del 2 giugno è attesa come una vera giornata di sport e di condivisione della passione per le due ruote così come oggi, giornata della vigilia, si comincia alle 17:00 con l’inaugurazione della mostra di biciclette d’epoca e moderne, tra le quali quelle di Marco Pantani presso l’oratorio di Nepezzano. A seguire la presentazione del libro di Dario Corsi, Dario Corsi, laureato in scienze biologiche e dottore di ricerca all’Università di Urbino oggi preparatore atletico, dal titolo ‘Credo che c’è qualcosa, sicuramente, di strano”, scritto per fare chiarezza sulla drammatica vicenda che ha segnato profondamente la carriera e la vita del grande campione di ciclismo.

Altro momento clou della giornata del 2 giugno, nel primo pomeriggio alle 14:30 circa, la manifestazione promozionale rivolta ai bambini che potranno mettere alla prova le proprie abilità, garantendo un’esperienza coinvolgente e divertente con la supervisione in loco di tecnici abilitati. Da rimarcare la preziosa collaborazione con la Polizia Stradale per sensibilizzare i futuri adulti sul delicato tema della sicurezza.