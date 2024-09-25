L’Aquila. E’ morto a 93 anni Romeo Ricciuti, avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 5 ottobre. Già presidente della Regione Abruzzo e più volte sottosegretario, era nato a Giuliano Teatino nel 1930. Entrò in politica tra le file della Democrazia Cristiana e divenne esponente della sezione abruzzese del partito. Nel 1977 fu eletto presidente della Regione concludendo il mandato nel 1981.

Alle elezioni politiche del 1983 fu eletto alla Camera dei Deputati, dove fu riconfermato anche nel 1987 e nel 1992. Ricoprì diversi incarichi governativi: sottosegretario di Stato al ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato nel governo Goria (1987-1988) e sottosegretario al ministero dell’Agricoltura e Foreste nei governi Andreotti nel 1989-1991 e 1991-1992. Fu anche sindaco dell’Aquila per pochissimi giorni, tra il 12 ottobre e il 24 ottobre 1985.

“Oggi l’Abruzzo piange uno dei politici più rappresentativi del secolo scorso, Romeo Ricciuti. Nel corso della sua vita ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario di Stato, di parlamentare e di Presidente della Regione Abruzzo rappresentando un punto di riferimento importante per la crescita economica e sociale di tutto il territorio abruzzese. Ai suoi familiari, in particolare al figlio Luca di cui mi onoro essere da tempo amico personale, porgo le mie condoglianze e quelle dell’intera giunta regionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.