Chieti. Stasera ad Affari Tuoi, il programma televisivo di rai uno condotto da Amadeus, l’abruzzese Carlo, di Chieti, ha vinto 100 mila euro. In gara Carlo da Chieti, rappresentante dell’Abruzzo, era accompagnato dal fratello Francesco. Il loro pacco era il numero 13.

Il Dottore ha offerto 33mila euro, ma Carlo rifiuta e prosegue la gara. Nella seconda tornata nella Valle d’Aosta c’erano 20 euro, in Sardegna 200 euro, in Basilicata zero euro. A questo punto il Dottore ha offerto il cambio, ma Carlo ha tenuto il suo pacco. Nel Trentino Alto Adige c’erano 15mila euro, nella Marche 50 euro, nel Lazio 500 euro. Il Dottore ha offerto 42mila euro, ma Carlo ha proseguito la gara. In Emilia Romagna c’erano 20mila euro, in Calabria 50mila euro e in Piemonte 5mila euro. L’offerta del Dottore è di 51mila euro, ma il Dottore rifiuta. Nella Liguria c’erano 50mila euro, in Sicilia 200mila euro e in Valle d’Aosta 75 euro. Sono rimasti così 100 euro e 100mila euro: cosa c’era nel suo pacco? Il Dottore offre 33mila euro, Carlo ha rifiutato e ha fatto bene perché nel suo pacco c’erano proprio 100mila euro.