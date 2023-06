E’ stato pubblicato sul portale STELLA il bando di gara europea a procedura aperta, preparato dall’Aric, l’Agenzia regionale di informatica e committenza, per l’affidamento in concessione, dalla durata ventennale, degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo. La scadenza del bando è fissata al 31 luglio 2023 alle ore 12.00.

“Con la pubblicazione di questa gara si pone fine a una situazione che ha visto il blocco delle attività termali a causa di un fallimento e a quello dello sfruttamento delle sorgenti a seguito della scadenza della concessione. La Regione punta quindi al rilancio del sistema termale e allo sfruttamento delle sorgenti nella convinzione che si possa recuperare quel ruolo importante che si era già registrato in passato, capace di sviluppare da un lato l’aspetto turistico e curativo legato alle terme e alla qualità delle acque abruzzesi e dall’altro economico, attraverso l’aumento dell’occupazione e l’avvio di nuove economie circolari”, hanno dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore Nicola Campitelli.