Acqua termale “Fonte Strapuzio”, a Rivisondoli sbloccata la concessione

Pescara. Negli uffici dell’assessorato all’Energia della Regione Abruzzo, è stato sottoscritto il disciplinare di concessione per la valorizzazione della pregiatissima acqua termale “Fonte Strapuzio” nel comune di Rivisondoli.

“Con grande soddisfazione, dopo mesi di lavoro concertato, abbiamo concluso un percorso condiviso che punta in maniera decisa al rilancio del settore termale nella Regione Abruzzo”, ha commentato l’Assessore all’energia regionale Nicola Campitelli.

“Le acque della sorgente Strapuzio rappresentano per gli abruzzesi e per il Paese tutto un prezioso patrimonio che, attraverso la sua valorizzazione, porterà benefici alla salute dei cittadini e ricchezza al territorio. Sono convinto – ha proseguito l’Assessore – che il termalismo rappresenta un settore strategico per la Regione proprio perché è uno strumento in grado di garantire un modello di sviluppo integrato, armonioso e sostenibile. L’augurio – ha concluso Campitelli – è quello che dopo Rivisondoli si possano sbloccare le situazioni di stallo che si stanno registrando a Caramanico Terme e a Popoli affinché la nostra Regione diventi sempre più un territorio in grado di assicurare alle future generazioni una crescita sana e rispettosa del grande capitale naturale di cui dispone”.