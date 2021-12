Accusa un malore mentre è in municipio e muore, l’Abruzzo piange per la scomparsa del sindaco di Fallo

Fallo. Accusa un malore mentre è in municipio e muore. L’intero Abruzzo piange la scomparsa del sindaco di Fallo, Alfredo Salerno. Il 55enne, eletto per la prima volta nel 2013 e poi di nuovo nel 2018, stava lavorando come spesso faceva in comune quando si è spento.

Tanti i messaggi di cordoglio dagli amministratori dell’intero Abruzzo che si sono uniti alla luce della notizia della scomparsa del primo cittadino di Fallo‌.

“Ci ha lasciato improvvisamente il Sindaco di Fallo Alfredo Salerno”, ha scritto Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo e presidente Anci Abruzzo, “era in comune a fare il suo lavoro che amava tanto, impegnarsi per i propri cittadini e per il proprio territorio”.

Anci Abruzzo e il presidente D’Alberto lo hanno salutato e lo hanno ringraziato “per il suo esempio di passione e dedizione a nome di tutti i sindaci abruzzesi. Ci stringiamo ai familiari così dolorosamente colpiti esprimendo le nostre condoglianze”.