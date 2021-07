Accordo Parco Maiella e Cai per manutenzione sentieri: al via rilievi per catasto digitale

Sulmona. Con la sottoscrizione della Convenzione tra il Parco Nazionale della Maiella

e il Club Alpino Italiano (C.A.I.) – Gruppo Abruzzo si è dato avvio all’attività di manutenzione e rilievo dei

sentieri presenti nell’area protetta. Un grande impegno delle Sezioni del C.A.I. che svolgeranno l’attività

durante tutta la stagione estiva, insieme a 17 Associazioni locali (gruppi Alpini, pro loco, associazioni sportive,

di promozione sociale, di promozione turistica), con le quali l’Ente Parco si appresta a sottoscrivere i relativi

accordi: Aigae Coordinamento Abruzzo, Gruppo Alpini di Ateleta (L’Aquila), Gruppo Alpini Santa Maria

Arabona di Manoppello (Pescara), Ama Service di Pescocostanzo (L’Aquila), Associazione PerLaMajella di

Lettomanoppello (Pescara), il Cammino di San Tommaso di Ortona (Chieti), i Folletti del Morrone di Tocco da

Casauria (Pescara), Itinerari d’Abruzzo di Vasto (ChieTi), LamaBike di S. Eufemia a Maiella (Pescara), Majella

Sporting Team di Lama dei Peligni (Chieti), le Pro Loco di Palena (Chieti), Pretoro (Chieti) e Serramonacesca

(Pescara), Scuola sci di fondo Bosco Sant’Antonio di Pescocostanzo (L’Aquila), Terra Adriatica di Sulmona

(L’Aquila), Comitato Cittadino Trovigliano di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), ViviOrta di

Bolognano (Pescara). Sono stati già sottoscritti contratti con le imprese del territorio per le manutenzioni

straordinarie dei percorsi escursionistici. Parallelamente verranno svolte attività di rilievo finalizzate alla

realizzazione di un Catasto Sentieri Digitale per gli oltre 850 km. di itinerari, a cui partecipano anche il

Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, per i sentieri di alta quota, per effetto di una Convenzione sottoscritta

nel settembre 2020, ognuno nei propri ambiti territoriali di competenza. Con l’impegno di tante forze in campo,

la straordinaria attenzione riservata al tema da parte delle Amministrazioni comunali, il Parco della Maiella, da

sempre disponibile ad accogliere le istanze delle comunità locali, impegnando le proprie seppur esigue risorse

finanziarie, cerca di far fronte a un’attività propedeutica e fondamentale per accogliere i visitatori nella stagione

estiva.