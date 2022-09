“Accelera, accelera”… Via di corsa dietro all’orso e chiaramente ancora video postato sui social

Luco dei Marsi. Sono passati solo venti giorni dal folle inseguimento su via Pecorale a Trasacco con l’auto dietro a un esemplare di orso bruno marsicano. Ed ecco che ci risiamo. Questa sera, nel gruppo “Luco dei Marsi: è il mio paese” è spuntato un video di un orso seguito con l’auto, a fari accesi con tanto di incitamento ad accelerare al guidatore.

Fiumi di parole, fiumi di “denunce” sui giornali e richiami in continuazione a non inseguire gli orsi con le auto (e con nessun altro mezzo chiaramente) ma a quanto pare non interessa a nessuno. E tutti continuano con atteggiamenti pericolosi non solo per se stessi ma anche per i plantigradi che terrorizzati corrono in cerca di vie di fuga.

Per questa volta l’orso è stato fortunato e, evitando l’auto che sopraggiungeva in senso contrario, si è dileguato tra la vegetazione. Ma non tutti sono stati così fortunati sulle strade d’Abruzzo.

IL VIDEO PUBBLICATO QUESTA SERA SU FACEBOOK (27 SETTEMBRE 2022)

In Abruzzo nessuno rispetta la legge… E tutti rincorrono e immortalano l’orso