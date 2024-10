Teramo. Dopo una carriera brillantissima nell’ambito della pallamano che ha visto Franco Chionchio primeggiare prima come campione italiano poi come dirigente di società (Lions Handball Teramo), presidente regione Abruzzo FIGH e finanche autore di un bel libro che racconta la sua storia sportiva (Tiro Franco La Pallamano ma che razza di sport è? Casa editrice Albatros -Il Filo), il suo nome è stato nuovamente chiamato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, in concomitanza dell’elezione del nuovo presidente Stefano Podini per ricoprire un ruolo di rilievo all’interno della squadra nazionale maschile di pallamano.

“Franco nazionale” come bonariamente lo chiamano nella città aprutina è stato infatti nominato Team Leader della nazionale, un incarico che mette in evidenza non solo le sue qualità tecniche indiscusse ma anche il suo carisma e la sua capacità di guidare e motivare le squadre. Chionchio è stato scelto per questo ruolo grazie alla sua esperienza sul campo, alla sua leadership naturale e alla sua capacità di ispirare e motivare tutti coloro che gli sono accanto. La sua esperienza è già stata sperimentata con successo in precedenti momenti, e la federazione è certa che saprà guidare la squadra verso nuovi traguardi, in un momento in cui la pallamano italiana, grazie alla qualificazione ai mondiali dopo 27 anni, sta vivendo un momento di grande effervescenza e si prepara a affrontare le sfide internazionali.