L’Aquila. Un regno di ghiaccio, così appare l’Abruzzo questa mattina. Paesaggi mozzafiato si sono presentati davanti agli occhi di tanti abruzzesi che nella giornata di oggi, aprendo le finestre, hanno potuto ammirare la prima neve collinare di stagione. La dama bianca ha fatto la sua entrata in scena imbiancando i paese e i borghi d’Abruzzo.

Da Ovindoli a Rovere, passando per Barrea, Fano Adriano, e tanti altri centri della regione. La neve ricopre borghi, montagne e laghi regalando un sogno: immagini spettacolari arrivano dalle webcam. Le telecamere di Meteo AQ Caput Frigoris sono riuscite a cogliere colori e scenari meravigliosi. La spolverata ha donato magia a laghi, montagne, case e strade. Una nevicata tanto attesa dagli amanti degli sport di montagna, dagli operatori turistici e da tutti quelli che amano immergersi nelle atmosfere da favola che l’Abruzzo regala nei suoi rigidi inverni. L’attesa è stata lunga ma la fiaba è arrivata. Atmosfere accoglienti, sembra quasi di essere all’interno di un film, colori di un azzurro turchino alle prime luci dell’alba che sfumano verso il bianco. E così è arrivato il primo vero fine settimana dal sapore totalmente invernale. Che la magia negli occhi di grandi e piccini abbia inizio.