Abruzzo “regione con 3 mari”, Marsilio: “Pd non vuole ammettere errori e la butta in burletta”

L’Aquila. “Nel giorno in cui vengono messi a nudo gli errori del Partito Democratico, che non è stato capace in anni di governo di realizzare una Autorità portuale in Abruzzo, un consigliere regionale del Pd cerca di spostare l’attenzione generale su una frase del presidente Marsilio nel corso di un lungo e articolato intervento a braccio che ha chiuso il consiglio regionale. L’Abruzzo è l’unica regione italiana (escluse le “piccole” Molise e Basilicata), di tutte quelle che si affacciano sui tre mari, Adriatico, Ionio e Tirreno, a non avere una propria Autorità portuale. Questo il concetto del presidente Marsilio espresso durante l’intervento”.

È quanto precisa in una nota l’ufficio stampa del presidente Marco Marsilio, a seguito dei commenti arrivati dopo le sue dichiarazioni durante il consiglio regionale straordinario che si è tenuto in Regione, per discutere sulla “Strategia della Regione Abruzzo sul Corridoio europeo trasversale Tirreno-Adriatico“.

“Se poi a qualche consigliere di minoranza piace buttare un discorso serio in burletta”, conclude la nota, “possiamo pure accontentarlo aggiungendo che l’Abruzzo, oltre ad affacciarsi su tre mari, ha anche le Alpi e il Lago di Garda.

Se basta così poco per farli contenti”.

Presumibilmente la nota dell’ufficio stampa di Marsilio si riferisce al lapidario commento dell’aquilano Pierpaolo Pietrucci, lasciato su Facebook, dopo il discorso del presidente in regione.

