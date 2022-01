Abruzzo, ormai terapie intensive soglia zona arancione: prevalenza Omicron al 78,3%

Pescara. La variante Omicron, in Abruzzo, è ormai largamente dominante ed responsabile di otto casi su dieci: la prevalenza, infatti, raggiunge il 78,3%, mentre la Delta è al 21,7%. La stima emerge dall’ultima ‘flash survey’ condotta lo scorso 3 gennaio dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali.

Su 125 casi sequenziati dalle strutture abruzzesi, 90 sono riconducibili a Omicron e 25 a Delta. Intanto gli indicatori continuano a peggiorare: le terapie intensive superano la soglia da zona arancione. Per quanto riguarda le attività di tipizzazione del virus, nel complesso sono 198 i campioni riconducibili alla variante Omicron, sequenziati a partire dal 13 dicembre 2021. Sono invece 3.613 i campioni riconducibili alla variante Delta, sequenziati a partire dal 2 maggio 2021. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 3.610.

Del totale, 2.565 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (5.360) e tamponi antigenici (24.057), è pari al 12,27%. Mentre i casi attivi superano quota 60mila, continuano ad aumentare rapidamente i ricoveri. Si registra un decesso recente (un 63enne residente fuori regione), che fa salire il bilancio delle vittime a 2.681. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 105 anni. Gli attualmente positivi salgono ancora e arrivano a 60.747: il dato comprende 49.132 casi riguardanti pazienti persi al follow up e sui quali sono in corso verifiche. Del totale, 349 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 37 (+2) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 60.361 (+3.114) sono in isolamento domiciliare. Il decesso riguarda un 63enne residente fuori regione. I guariti sono 92.004 (+480). Alla luce dell’aggiornamento odierno, il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva supera il 20%, raggiungendo così la soglia da zona arancione. Il dato relativo ai posti letto in area non critica, in costante aumento, è invece al 26%, a fronte di un valore limite del 30%. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 2.072 (soglia limite 150). A tre giorni dal passaggio in zona gialla, avvenuto lunedì, due parametri su tre – terapie intensive e incidenza – sono da zona arancione. Il dato sulle terapie intensive è in costante crescita: i pazienti in rianimazione sono aumentati del 54% negli ultimi sette giorni e del 76% nel giro di due settimane. I soggetti in terapia intensiva sono pari al 9,6% del totale degli ospedalizzati. I ricoveri in area non critica sono aumentati del 41% in sette giorni e del 108% in due settimane. Sul fronte contagi, a livello territoriale, i numeri più alti sono ancora quelli del Teramano, dove l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 2.200, seguito dal Chietino, con 2.116. Poi ci sono la provincia di Pescara, con 1.897, e l’Aquilano, con 1.664.