L’Aquila. Torna il gelo in Abruzzo, dove la rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica Caput Frigoris ha registrato le seguenti temperature minime: -22.8° C in località Piani di Pezza (1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo); -21.8° a Campo Felice (1.538 metri di quota); -21.1° C sull’Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri di quota); -18,5° C a Ovindoli (1.375 metri di quota); -15.2° C a Rocca di Mezzo (1.280 metri di quota); -13.1° C a Santo Stefano di Sessanio (1.220 metri di quota); -12.1° C a Passo Godi (1.560 metri di quota nel territorio di Scanno); -10.7° C a Pescasseroli (1.174 metri di quota); -8.5° C Civitella Alfedena (1.120 metri di quota); -8° C Tagliacozzo (730 metri di quota) e -7.5° C L’ Aquila Ovest (645 metri di quota).

Comunque, l’ondata di aria artica che in questi giorni sta interessando il nostro Paese si sta per smorzare. È in arrivo l’anticiclone delle Azzorre, che porterà bel tempo e temperature più miti di giorno. È quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito di iLMeteo, secondo il quale però un vento da Maestrale soffierà da moderato a forte sui settori centro-meridionali, con raffiche potrebbero superare anche i 60 km/h, soprattutto sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria e su quelle occidentali della Sardegna.

E se di notte e al primo mattino continuerà a fare freddo con valori spesso sottozero al Centro-Nord, di giorno, a partire da metà settimana, si torneranno a superare i 10-12°C su molte città, anche del Nord, come ad esempio

Milano, Torino e Bologna.

Questa situazione dovrebbe durare per tutta la settimana e forse anche oltre. Nel dettaglio: – Lunedì 30. Al centro: cielo poco nuvoloso – Martedì 31. Al centro: tante nubi – Mercoledì 1. Al centro: bel tempo. Tendenza: prosegue il bel tempo con il dominio dell’anticiclone.