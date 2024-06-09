Chieti. Chieti in lutto per la scomparsa di una giovane mamma, addio a Teresa Massari, aveva solo 39 anni. Massari si è spenta, nella giornata di venerdì 7 giugno, all’ospedale civile di Chieti dopo aver lottato contro una malattia.

La triste notizia è stata data dal marito Gennaro, dal figlio Francesco, di 11 anni, e dai genitori Angela e Pietro. A loro si uniscono nel dolore le sorelle Isabella e Micaela, il cognato Luca, Valentina, gli zii, gli amici e i parenti tutti. Una comunità sconvolta si sta stringendo in queste ore attorno alla famiglia Massari, offrendo il proprio sostegno in questo momento di dolore. I funerali di Teresa Massari sono sati celebrati ieri, 8 giugno, nella chiesa di San Pio X. Una chiesa gremita ha accolto il feretro alle 11 del mattino, tanti volti rigati dalle lacrime e momenti di profonda commozione. Un giorno di raccoglimento e di grande emozione per tutti coloro hanno amato questa giovane mamma strappata alla vita in giovane età.