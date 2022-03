Abruzzo in Azione: presentato il direttivo regionale, tutti i nomi degli eletti

Teramo. Alea iacta est. Abruzzo in Azione afferma: “Con l’elezione, nel primo Congresso Regionale di Azione in Abruzzo dello scorso 5 febbraio, del Segretario Giulio Cesare Sottanelli, si è ufficialmente insediato il Direttivo Regionale chiamato, nei vari ambiti, ad organizzare sul territorio l’attività del Partito, in stretta collaborazione con una sempre più ampia base di tesserati, donne e uomini, giovani e meno giovani, che hanno ritrovato, in Azione, il gusto della partecipazione politica, grazie al pragmatismo del suo leader. Si tratta di figure di specchiata competenza, provenienti dal mondo del lavoro, della scuola e della sanità e della libera professione che, in perfetta sintonia con il segretario regionale Giulio Sottanelli, sono già da tempo al lavoro per rafforzare il radicamento sul territorio del Partito, nell’elaborazione di progetti utili all’intera comunità abruzzese. Tra queste si segnalano volti già noti alla politica nazionale e regionale, come l’ex segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni, l’Ex europarlamentare Daniela Aiuto, l’ex parlamentare ed attuale Consigliere Comunale Carlo Costantini, il quale si occuperà, per il Partito, dei rapporti con gli Enti Locali”.

“Diversi, sono anche gli amministratori”, prosegue il comunicato, “che stanno operando già molto bene all’interno dei diversi Consigli Comunali dove sono stati eletti, tra questi Gabriella Recchiuti, Presidente del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi e la Consigliera Comunale a Teramo Francesca Di Timoteo. Per quanto riguarda le altre deleghe, già detto di Costantini, Franca Camplone, manager della transizione digitale e di Indutria 4.0, si occuperà della Comunicazione, l’avvocato Paolo Nardella, responsabile organizzativo, il commercialista Costantino Bortone, tesoriere; mentre il segretario regionale Sottanelli si occuperà ad interim del coordinamento del programma. A questi si affiancano i segretari provinciali appena eletti: l’imprenditore Stefano Torelli (Pescara); il presidente della Camera Penale del Tribunale di Avezzano, l’avvocato Gianluca Presutti (L’Aquila); il presidente del Consiglio d’indirizzo e vigilanza dell’Inail Giovanni Luciano (Chieti) ed il dipendente della Asl Michele Capanna Piscè(Teramo). Insomma ,una squadra in grado di studiare da ogni lato i temi sociali, politici e amministrativi del territorio abruzzese e di essere un autentico “pungolo alle istituzioni per garantire il buon governo”, obiettivo primario di Azione a livello nazionale e, ancora di più, nella nostra regione”, conclude Abruzzo in Azione.