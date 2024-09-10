L’Aquila. L’Abruzzo Green Academy apre le sue porte e presenta i corsi gratuiti della scuola speciale di Alta tecnologia dell’ITS “Efficienza energetica” dell’Aquila, “Home building manager- Tecnico superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile”, e “Energy manager-Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti”.

Tutto pronto per l’Open Day che si terrà presso la sede dell’ITS dell’Aquila, in via Acquasanta, il prossimo martedì 17 settembre, a partire dalle 10.30.

Una giornata aperta a tutti per presentare le attività e i percorsi di studio, con importanti novità in materia di transizione energetica e sostenibilità ambientale, per la formazione di tecnici in grado di trovare lavoro nel 100% dei casi una volta terminati gli studi.

Ad aprire l’evento i saluti istituzionali di Roberto Santangelo, assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale; Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila; Vincenzo Calvisi, consigliere della Provincia dell’Aquila; Renata Durante, direttore Dipartimento Lavoro-Sociale; Massimiliano Nardocci, direttore generale Ufficio Scolastico regionale Abruzzo.

Interverranno Mara Laglia, presidente Fondazione ITS Efficienza Energetica L’Aquila; Carlo Imperatore, direttore corsi ITS Efficienza Energetica L’Aquila; Maria Chiara Marola, dirigente scolastica ITIS “Amedeo Duca d’Aosta”, insieme ai dirigenti scolastici di Sulmona e Pescara; Berardino Pierleoni, Edilenergia; Adonios Filipou, coordinatore didattico.

Porteranno le loro testimonianze i tanti studenti che hanno già frequentato i corsi ed avviato le loro esperienze professionali.

Intanto sono già aperte le iscrizioni ai corsi che si svolgeranno, oltre all’Aquila presso la sede Abruzzo green academy, a Sulmona e Pratola Peligna presso il liceo scientifico Fermi e a Pescara presso l’Istituto Aterno-Manthone. L’istituto Aterno – Manthone è nostro partner regionale per la sperimentazione del 4+2 degli istituti tecnici e professionali che permette di conseguire il diploma in 4 anni e poi l’accesso diretto agli ITS.