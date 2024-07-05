Avezzano. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha avuto l’onore, questa mattina, nel piazzale dell’hotel Villa Maria di Francavilla al Mare di dare lo start della tappa Francavilla Al Mare-Avezzano dell’Abruzzo Gran Tour, manifestazione internazionale per auto d’epoca, iniziata martedì scorso, che si concluderà dopodomani domenica
L’obiettivo è quello di far conoscere le bellezze della regione attraverso un percorso di 750 chilometri con il patrocinio dei Ministeri del Turismo, della Cultura, del Mit, di Anci e Città dei Motori. A fare gli onori di casa, il patron della manifestazione, Felice Graziani, presidente di Abruzzo Drivers Club, ed il vicepresidente, Marco Natale.