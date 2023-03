Avezzano. “Da oggi l’Abruzzo Film Commission ha una marcia in più, una struttura potenziata e perfezionata perché siamo convinti che il cinema può rappresentare un’occasione di crescita economica e culturale per la nostra regione e un investimento nella salvaguardia delle risorse ambientali. Questo è, in sintesi, il senso della proposta di legge, approvata all’unanimità quest’oggi dal Consiglio regionale che, nell’ambito del Testo unico sulla cultura, prevede l’istituzione, il riconoscimento e la partecipazione della Regione alla ‘Fondazione Abruzzo Film Commission’ , organismo che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo”.

È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, che plaude all’iniziativa legislativa “che attendeva di essere perfezionata dal gennaio 2022 e che oggi ha avuto prima il via libera dalla V commissione, presieduta dal collega Leonardo D’Addazio, e a seguire l’approvazione da parte dell’Assise regionale. Una legge completa e lungimirante con obiettivi ben chiari e definiti sulla materia. La norma amplia la platea dei soggetti pubblici titolati a compartecipare alle attività di programmazione, come le Province, i Comuni capoluogo e quelli a vocazione turistica, le Camere di Commercio ed anche altri enti locali, allo scopo di sostenere al meglio lo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva in tutto il territorio regionale, dal mare alla montagna, dai centri storici alle zone più periferiche e maggiormente svantaggiate. La legge, nel suo articolato – sottolinea l’esponente di FdI – stabilisce anche un ordine di priorità nell’ambito delle produzioni cinematografiche, riconoscendo particolare importanza alle opere di interesse regionale, a quelle per ragazzi, ai film di rilevante utilità sociale e a quelli a basso impatto ambientale, e ancora, ai film o audiovisivi fruibili anche da disabili sensoriali e alle opere prodotte in teatri di posa abruzzesi, solo per fare qualche esempio e per evidenziare quanto tale strumento normativo sia stato elaborato per non lasciare alcun aspetto in balia dell’approssimazione ed anzi per essere in grado di fornire all’ Abruzzo Film Commission quella accuratezza programmatica capace di favorire il territorio attraverso la promozione delle bellezze naturali e dei luoghi storico-artistici e di produrre benefici economici. Ringrazio tutti i colleghi – conclude Verrecchia – per aver contribuito alla stesura di questa legge di grande rilievo”.