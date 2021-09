Abruzzo, ecco i provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale: dal lavoro ai trasporti

Pescara. La Giunta regionale, ha approvato, su proposta del presidente nell’ambito del Por Fse Abruzzo 2014-2020.Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, la scheda di Intervento Covid -3-Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione delle attività scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia delle scuola. La delibera prevede risorse totali per un milione e mezzo di euro, le finalità sono quelle dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà, del miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d’interesse generale, l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia ed il potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

Sempre su proposta del presidente è stata data attuazione all’Accordo tra il presidente della Regione Abruzzo ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020 riguardo alla Riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 del Decreto Crescita ed alla legge regionale n. 32/2020 sulla Ripresa dei traffici aerei. Nello specifico, la deliberazione ha disposto l’utilizzo delle risorse individuate nella macro area “Investimenti nel settore del trasporto per far fronte alla situazione emergenziale”, per il finanziamento dell’intervento diretto a favorire la ripresa dei traffici aerei e turistici gravemente compromessi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da covid-19. La Giunta regionale, su iniziativa del vice presidente ed assessore con delega alla Pesca, sulla base della legge regionale n.5/2011 che ha disciplinato le procedure di individuazione e di riconoscimento dei Distretti Agroalimentari di Qualità quali strumenti finalizzati a sostenere e favorisce le iniziative ed i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell’agroalimentare, ha riconosciuto il Distretto Agroalimentare di Qualità “Prodotti Ittici d’Abruzzo”.

L’Esecutivo regionale, su input dell’assessore con delega alla gestione dei Rifiuti, ha deciso di accogliere favorevolmente la richiesta del Comune di Pescara denominata “TRASH People” che persegue l’obiettivo di diffondere e valorizzare i nuovi modelli sostenibili di produzione e consumo anche al fine di rendere consapevole la popolazione ai processi che attengono alle scelte e all’uso consapevole delle risorse e accordare a fronte di una spesa complessiva preventivata dal Comune, un contributo per l’iniziativa pari a 10mila euro da reperire nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo relativo al “Fondo regionale interventi di prevenzione da inquinamenti e risanamento ambientale”. Su proposta dell’assessore al Sociale, la Giunta ha approvato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto per le spese di funzionamento di enti e associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese e una seconda delibera relativa al Piano Sociale Regionale 2016-2018, con l’Atto di indirizzo applicativo per l’impiego di 18.132 euro del Fondo Sociale Regionale destinate agli interventi per “Innovazione e programmi speciali regionali” – Annualità 2021. Su iniziativa dell’assessore allo Sport, la Giunta ha assegnato un contributo di 3 mila euro a beneficio della FIGC Abruzzo della Lega Nazionale Diletta – Comitato Regionale Abruzzo per l’evento nazionale “Coppa Henri Delaunay” e la presentazione del campionato di Eccellenza della Lega Nazionale Dilettanti.