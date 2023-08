Giulianova. Chiude domenica, 3 settembre, la mostra “Abruzzo, d’oro e di terra”. L’assessore Paolo Giorgini invita a visitarla chi non l’avesse ancora fatto.

Mancano pochi giorni alla chiusura della Mostra “Abruzzo, d’oro e di terra”, aperta fino a domenica 3 settembre. In esposizione, in quella che è stata ed è una preziosa opportunità ideata e realizzata nell’ambito del Festival “Approdo”, ci sono le opere di Fausto Cheng, Mariano Moroni, Fabrizio Sannicandro e Noemi Caserta. Oltre a loro, le creazioni orafe di Luigi Valentini.

Curato dal direttore dei Musei Civici Sirio Maria Pomante, il percorso è allestito nel Loggiato “Riccardo Cerulli”, nella Pinacoteca “Vincenzo Bindi” e nel Museo archeologico Torrione “La Rocca”.

“La proposta – scrive il direttore Sirio Maria Pomante nel catalogo della mostra- è quella di un’esperienza attraverso i linguaggi espressivi di quattro artisti, generazioni diverse, percorsi differenti, che si avvicinano nella comune sperimentazione di tecniche derivanti da elementi della natura, nel lavoro delle mani, nell’uso dell’argilla, in un dialogo con i luoghi, quali il Loggiato sotto piazza Belvedere o il Torrione del Museo archeologico, architetture che, come tutta la città antica, hanno membrature in cotto. (…) La Pinacoteca ospita invece alcune piccole creazioni del maestro orafo Luigi Valentini, sia nelle forme più tradizionali, dalla Presentosa all’Amorino, alle Sciacquajje che compaiono nella celeberrima “Lavandaia” di Pasquale Celommi, come anche nelle sue declinazioni odierne, con l’originale pendente creato quale immagine del Festival”.

“Invitiamo chi non l’avesse ancora fatto – sottolinea l’assessore Paolo Giorgini – a visitare la mostra, che conserva intatti i significati, le suggestioni, il messaggio di “Approdo””.

Gli orari: Loggiato “Riccardo Cerulli” sotto piazza Belvedere, dal martedì al venerdì, dalle 17 alle 22, il sabato e la domenica con orario 10 -12.30 / 17-22.30; Pinacoteca civica “V. Bindi”, corso Garibaldi 14, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 22, il sabato e la domenica con orario 10 -12.30 / 17-22.30; Museo civico archeologico “Torrione La Rocca”, via del Popolo, dal martedì alla domenica, dalle 21 alle 23.