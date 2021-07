Abruzzo dal Vivo: concerto di Massimo Ranieri rinviato al 2022 causa Covid

Montereale. Il Concerto di Massimo Ranieri “Sogno e son desto” in programma giovedì 12 agosto all’Ex Fornace di Montereale nell’ambito del festival Abruzzo dal Vivo 2021 è rinviato all’estate 2022 a causa situazione pandemica.

“È un evento così importante per i nostri territori e per i nostri cittadini che è giusto possa avere tutto il risalto che merita con una partecipazione nutrita e serena, non offuscata dalla attuale incertezza dovuta al covid. Pertanto crediamo che la scelta migliore sia quella di riprogrammarlo in tempi migliori, la prossima estate, per un concerto da ricordare”, spiega il Sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi.

I biglietti saranno validi anche per il concerto del 2022. Il rimborso del biglietto potrà essere richiesto fino al 30 settembre 2021:

-Se l’acquisto è stato effettuato on line scrivendo mail a [email protected]

-Se l’acquisto è stato effettuato in uno dei punti vendita autorizzati ciaotickets recandosi nel punto vendita con il titolo acquistato.