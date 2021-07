Abruzzo dal Vivo 2021, due appuntamenti con la musica di James Senese e Danniele Falasca

Pescara. Due appuntamenti, entrambi a ingresso gratuito, da non mancare per Abruzzo dal Vivo 2021 ospitati in due belle e suggestive piazze dei nostri borghi: domani a Torricella Sicura, ma già in sold out, in programma alle 21,30 in piazza Mario Capuani “James’s Back” il concerto di James Senese, tornato sui palchi in un tour nazionale con un nuovo disco, il ventunesimo per il sassofonista partenopeo da oltre 50 anni sulla scena, una vera icona musicale, punto di riferimento per generazioni: “Per realizzare questo lavoro discografico ho guardato un po’ dappertutto per trovare una voce comune che potesse entrare nel cuore della gente. Il lavoro che ho fatto è stato di cercare un unico suono: quello della verità, il mio essere nero e bianco… per potermi ritrovare, e rintracciare la mia identità”. Figlio di una ragazza napoletana e di un soldato afroamericano, cresciuto nel dopoguerra ai confini della città di Napoli, che da campagna ha visto trasformarsi in periferia, James Senese è stato a lungo alla ricerca di un’identità, riversando i suoi conflitti nella musica. Le sue esperienze artistiche hanno attraversato mezzo secolo di musica e cultura italiana; dagli Showmen a Napoli Centrale, al sodalizio artistico e umano con Pino Daniele, Senese ha sempre cercato la “sua” strada per esprimere sentimenti e inquietudini, senza mai tirarsi indietro. Lunedì 2 agosto alle 21,15 in Piazza Belvedere a Farindola (Pe) Daniele Falasca in septet. La musica di Falasca, pianista, fisarmonicista e compositore è un genere world music. Melodie con sapori jazz, latin jazz, be bop, tango moderno, ritmi gitani, samba e salsa rendono il concerto un viaggio musicale ricco di tradizione e contaminazioni da tutto il mondo. Il concerto arriva dopo l’uscita del suo nuovo album “Incipit” un percorso di ricerca che porta la musica di Falasca verso orizzonti trasversali ed entusiasmanti, attraverso un interplay unico nel suo genere. I musicisti saranno protagonisti di spericolate improvvisazioni e appassionate ballade per un programma ricco e profondo al tempo stesso. Un organico d’eccezione per un progetto in anteprima nazionale con i migliori musicisti del nostro territorio.

LINE UP

Daniele Falasca – fisarmonica

Arturo Valiante – pianoforte

Gianluca Caporale – sax e clarinetto

Martin Diaz – chitarra

Marcello Manuli – basso

Glauco Di Sabatino – batteria

Bruno Marcozzi – percussioni

Entrambi i concerti fanno parte degli eventi di Abruzzo dal Vivo 2021, festival finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura attraverso la Regione Abruzzo per il rilancio dei comuni rientranti nel cratere sismico 2016/2017, realizzato dai 23 Comuni del cratere sismico con Capofila Giuseppe D’Alonzo. Si ringraziano gli enti e le istituzioni che sostengono il Festival: la Fondazione Tercas , la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, il Bim, l’Enel, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la Provincia Di Teramo.