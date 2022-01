Abruzzo da lunedì in zona gialla: si teme il caos nelle terapie intensive

Pescara. Abruzzo da lunedì zona gialla. Il cambio di fascia sarà dichiarato nel corso della cabina di regia di oggi pomeriggio ala luce dei parametri rilevati che sono tutti e tre sopra la soglia prevista per la zona bianca. Quello che più si L’occupazione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva secondo Agenas è pari al 13,5% rispetto alla soglia critica del 10%.

Stesso discorso per i ricoveri in area medica dove c’è un tasso di occupazione del 19% , ben 4 punti percentuali oltre la soglia stabilita del 15%. Superato di gran lunga anche il parametro riguardante l’incidenza settimanale dei casi per centomila abitanti.

In Abruzzo si attesta a 2.108,5 contagi ogni 100mila abitanti quando la soglia di allerta è pari a 50. Il dato che più preoccupa riguarda le Terapie intensive e non per la percentuale attuale di occupazione di posti letto ma per l’aumentando esponenziale delle ultime ore e delle richieste in grande crescita.

Insieme all’Abruzzo passeranno in zona gialla anche Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta.