Avezzano. Un appello alla politica e alle istituzioni, che già vede l’adesione di decine e decine di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo nazionale e regionale, oltre che delle istituzioni e dell’economia abruzzese, accompagnato da un nutrito programma di iniziative: tutto ciò con l’obiettivo di far uscire l’Abruzzo da quel cono d’ombra in cui è finita: ovvero regione Cenerentola d’Italia sulle Film Commission.

Protagonisti di questa battaglia, che vuole allineare l’Abruzzo a territori rivelatisi negli anni assai lungimiranti e attenti alle potenzialità di promozione del territorio che il mondo del cinema e dell’audiovisivo può generare, coinvolgendo però direttamente l’opinione pubblica regionale, sono i professionisti associati a CNA Cinema e Audiovisivo Abruzzo: il 21 marzo prossimo, ad Avezzano, presenteranno alla stampa appello e programma nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10,30 nella sala Irti del Palazzo Montessori in via Fontana 6.

«Una Film Commission ben strutturata – scrivono nel corpo dell’appello indirizzato a parlamentari, consiglieri regionali, personalità del mondo accademico, ed il cui testo è disponibile su https://forms.gle/c5KVYJmgLehommXMA – produce benefici evidenti a interi sistemi territoriali e alle loro economie, con ricadute sulle presenze alberghiere, sulla ristorazione, sul sistema dei trasporti, sull’artigianato artistico e di qualità, sul commercio. L’Abruzzo è anche terra di professionisti del cinema e dell’audiovisivo di prim’ordine, donne e uomini di grande professionalità: autori, sceneggiatori, registi, attori, doppiatori, tecnici e tante altre figure ancora, molte delle quali vantano prestigiosi riconoscimenti internazionali».

All’incontro con gli organi di informazione, coordinato dal presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Abruzzo, Stefano Chiavarini, prenderanno parte Gianluca Curti, CEO Minerva Pictures e presidente nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo; Marcello Foti, presidente CESAM – Centro sperimentale delle Arti Mediterranee; Maria Tilli, regista; Laura Petruccelli, Ispettore di produzione e Location Manager.

Nella stessa giornata del 21 marzo prossimo, sempre ad Avezzano, si terrà a partire dalle ore 16, nella stessa sala, l’evento promosso dalla rete territoriale CinemAbruzzo, creata dal regista Paolo Santamaria. Dettagli su programma, ospiti e partecipanti all’evento saranno diffusi dagli organizzatori.